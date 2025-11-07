Εντυπωσιακή βολίδα «σκίζει» τον αττικό ουρανό - Βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο

Ένα μετέωρο έκανε την εμφάνισή του πάνω από την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας και καταγράφηκε από κάμερες.

Το σπάνιο φαινόμενο παρατήρησαν όσοι τυχεροί βρίσκονταν σε κατάλληλο σημείο γύρω στις 8 χθες (06.11.2025) το βράδυ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το μετέωρο έγινε ορατό, εκτός από την Αττική και σε όλη την κεντρική Ελλάδα.

«Για τον γήινο παρατηρητή, τα μετέωρα που πέφτουν στη Γη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πιο δύσκολο να τα δούμε, ενώ τις πρώτες βραδινές τις μικρότερες», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Δείτε το βίντεο από το κανάλι «iakovos v» στο YouTube και της κάμερας Ilioupoli Sky: