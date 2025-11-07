Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο Ι.Χ.

Θρίλερ στη Βοιωτία με τον εντοπισμό σορού άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα βρέθηκε απανθρακωμένο, δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί πιθανότατα τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας από την Κατερίνη. Το όχημα εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας από έναν κυνηγός που όταν πλησίασε το καμένο όχημα, είδε τον νεκρό να βρίσκεται στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα πιθανότατα επήλθε τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, ενώ οι έρευνες για την ταυτότητα του θύματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, με τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος -το λεγόμενο «ελληνικό FBI»- να έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η ταυτοποίηση του θύματος θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη των ερευνών, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα ίχνη του κλεμμένου οχήματος και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η ταυτότητα του θύματος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τεχνικές εξετάσεις, δακτυλικά αποτυπώματα και μαρτυρίες από την περιοχή. Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το αυτοκίνητο βρέθηκε στο σημείο, πώς κλάπηκε και μεταφέρθηκε, καθώς και τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος, με στόχο να ριχτεί φως σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Γίνεται έρευνα σε εξαφανισμένα πρόσωπα τον τελευταίο καιρό. Στο σημείο δεν υπάρχουν κάλυκες και είναι άγνωστο αν φέρει τραύματα άλλα, κάτι που μόνο στην νεκροψία ίσως διαπιστωθεί, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και όχι για κάποιο πιθανό απονενοημένο διάβημα.