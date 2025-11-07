Λευκάδα: Στις φυλακές Πάτρας ο άνδρας που χτύπησε την πρώην σύντροφό του

Η ίδια ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα
Στις φυλακές της Πάτρας με ποινή 30 μήνες χωρίς αναστολή οδηγήθηκε ένας άνδρας, από τη Λευκάδα, ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την χτύπησε.
Η παθούσα ενημέρωσε την αστυνομία. Ο δράστης, σύμφωνα με το ilefkada.gr, την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια και στο πλαίσιο του αυτοφώρου τιμωρήθηκε με ποινή 30 μηνών χωρίς αναστολή.
Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει ξανά τη μαστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, που συνεχίζει να πλήττει χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα. Τα περιστατικά επιθέσεων από συντρόφους ή πρώην συντρόφους καταγράφονται καθημερινά, συχνά πίσω από κλειστές πόρτες, και πολλές φορές τα θύματα διστάζουν να μιλήσουν λόγω φόβου ή ντροπής.
Οι αρμόδιες αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες τονίζουν την ανάγκη άμεσης αντίδρασης, ενημέρωσης και στήριξης των θυμάτων, ενώ η αυστηρή εφαρμογή του νόμου αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr