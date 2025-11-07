Λευκάδα: Στις φυλακές Πάτρας ο άνδρας που χτύπησε την πρώην σύντροφό του

Στις φυλακές της Πάτρας με ποινή 30 μήνες χωρίς αναστολή οδηγήθηκε ένας άνδρας, από τη Λευκάδα, ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την χτύπησε.

Η παθούσα ενημέρωσε την αστυνομία. Ο δράστης, σύμφωνα με το ilefkada.gr, την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια και στο πλαίσιο του αυτοφώρου τιμωρήθηκε με ποινή 30 μηνών χωρίς αναστολή.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει ξανά τη μαστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, που συνεχίζει να πλήττει χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα. Τα περιστατικά επιθέσεων από συντρόφους ή πρώην συντρόφους καταγράφονται καθημερινά, συχνά πίσω από κλειστές πόρτες, και πολλές φορές τα θύματα διστάζουν να μιλήσουν λόγω φόβου ή ντροπής.

Οι αρμόδιες αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες τονίζουν την ανάγκη άμεσης αντίδρασης, ενημέρωσης και στήριξης των θυμάτων, ενώ η αυστηρή εφαρμογή του νόμου αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία τους.