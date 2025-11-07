Πάτρα: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός των Αγίων Αγγέλων στο Α' Κοιμητήριο

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, γιορτή των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ τελεί την ετήσια θρησκευτική πανήγυρη του ο Ιερός Ναός Αγίων Αγγέλων του Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών στο Ζαβλάνι.

Το πρόγραμμα του φετινού εορτασμού, έχει ως εξής:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στις 5 μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και κήρυγμα από τον Αρχιμανδρίτη π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, Πρωτοσύγγελο της Ιερά Μητροπόλεως Πατρών – Καθηγούμενο Ι.Μ. Αγίων Πάντων Τριταίας.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 7-10 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Αρχιμανδρίτη π. Προκοπίου Κόρδα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 4:30 μ.μ. θα ψαλεί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγ. Αγγέλων στο Α' Κοιμητήριο, Μεθεόρτιος Εσπερινός και Παράκληση υπέρ υγείας και Θείας βοήθειας των πιστών.

Την ερχόμενη Τρίτη 11 Νοεμβρίου γιορτή του Αγίου Μηνά θα τελέσει την ετήσια πανήγυρη του ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Β' Δημοτικού Νεκροταφείου στη Λεύκα Πατρών.

Το πρόγραμμα του εορτασμού, έχει ως εξής:

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 11 π.μ.: Έξοδος της Ιερής Εικόνας του Αγίου Μηνά για προσκύνημα από τους πιστούς.