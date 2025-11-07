Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9/11/2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΛΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 55
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ ΣΥΨΑ
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΤΟΥ – ΣΥΨΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8/11/2025 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚ. ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 62)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά: Μαρία & Νικόλαος Λιαπάτης, Μάχη & Αντώνης Μακρής, Κωνσταντίνος Κλουκινιώτης
Η μητέρα: Νικολίτσα
Τα αδέλφια
Τα εγγόνια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τo Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Χαράλαμπου Καλάνιστρας Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΝΙΑΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 63)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελουμε το Σάββατο 8 - 11 - 2025 και ώρα 9,00 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Παραλίας Προαστίου, ετήσιο μνημοσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΣΠΗΛΙΟΥ ΦΑΪΛΑΔΗ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΪΛΑΔΗΣ
ΒΙΚΥ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΪΛΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΘΕΟΔ. ΚΕΜΠΕ, ΝΙΚΗ & ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ, ΝΑΝΣΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
----------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΗΡ. ΣΤΑΥΡ. ΤΟΛΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
{ΕΤΩΝ 92}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΟΛΓΑ ΤΟΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΟΦΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 43
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΝΗ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
OI ΝΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΗ & ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλανδρίτσας Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 79)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9/11/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαραυγής, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΕΡΕΤΗ (ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ)
(ΕΤΩΝ 88)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά: Ανδρέας Ανδριόπουλος, Χρυσούλα χήρα Ξενοφ. Μπεγλερίδη
Τα εγγόνια: Δημήτριος & Ειρήνη, Γεώργιος & Κωνσταντίνα, Νικόλαος, Αικατερίνη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Κοιμητήριο Μοιρεΐκα Αχαΐας, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ-ΛΑΤΣΗ
(ΕΤΩΝ 62)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΣΗΣ
Ο ΓΙΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ιτεών Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΛΠΙΔΑΣ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΠΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 90)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΠΑΝΑΓ. ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 9 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΣΑΚΗ) ΦΩΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΕΤΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΥ.
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYRIAKH 9 NOEMBΡIOY 2025 & ΩΡΑ 09:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 75}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΑΓΛΑΪΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΛΚΜΗΝΗ & ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΪΜΑΚΑ
ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΪΜΑΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΪΜΑΚΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΕΦΕΛΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΕΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΜΑΚΑ
OI ETTONOI:
ΟΛΓΑ, ΑΡΓΥΡΩ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΛΓΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμηση του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 9-11-2025 & ώρα 7 έως 10 π. μ. στον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης Αρόης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΝΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΔΕΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΓΚΑΝΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωακείμ Έξω Αγυιάς, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧ.
ΠΙΛΙΣΗ
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΜΙΛΗΣΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΙΛΗΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΛΙΣΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΙΛΙΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΩΜΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου αμς
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Ευανθία
Τα παιδιά του: Φώτιος, Βασίλειος
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤ. ΛΟΤΣΑΡΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΣΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΡΕΥΤΟΥ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΙΒΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ 52
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΓΚΙΒΑΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΟΛΓΑΣ ΑΛΕΞΑΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 60)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ,
ΝΑΓΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙΔΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ, ΟΛΓΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ,
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΕΡ. ΓΚΟΛΦΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΚΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΛΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΓΚΟΛΦΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΛΑΖ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΦΩΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟY ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΜΑΤΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΝΕΦΕΛΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤ. ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΙΟΝ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ Α ́ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Ν - ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ χήρα ΣΩΤ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘ. ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΤΩΝ 100
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΑΙ ZACHARY MAY
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΣΤΕΦ. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ - ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Ιερέως ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ.
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΑΛΕΞΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΒΑΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr