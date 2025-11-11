Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά
Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Μηνάς
Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτορία
Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr