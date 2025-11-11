Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

Σήμερα, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μηνάς

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτορία

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα