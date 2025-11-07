Τη Δευτέρα η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άγγελου Τσιγκρή στο Αίγιο

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και ώρα 6 μμ, θα παρουσιαστεί στο Αίγιο το νέο βιβλίο του Αχαιού εγκληματολόγου και πολιτικού Άγγελου Τσιγκρή με τίτλο: “Όψεις της Βίας”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» (οδός Κανελλοπούλου 10, Αίγιο).

Στο νέο του βιβλίο ο Άγγελος Τσιγκρής αναλύει τις όψεις της βίας που στις μέρες μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση στην Ελλάδα και τον κόσμο (ενδοοικογενειακή βία, σχολική βία, παραβατικότητα ανηλίκων και βία στα γήπεδα), καθώς και κάποιες παραγνωρισμένες –από την έρευνα και τη δημόσια συζήτηση– όψεις της (βία κατά των ηλικιωμένων και αστυνομική βία).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Βασίλης Δημακόπουλος (Δικηγόρος Αθηνών - Ποινικολόγος), Ιορδάνης Μαγειράκης (Διοικητής Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας), Βασίλης Ροδόπουλος (Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Αιγιάλειας).

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Ροδίτης.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.