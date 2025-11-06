Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο ανοιχτά της Σομαλίας

Ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «HELLAS APHRODITE», με σημαία Μάλτας, έκαναν πειρατές στη Σομαλία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Το πλοίο έπλεε 500 μίλια ανοικτά του Μογκαντίσου και είχε προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, ενώ σε αυτό επέβαιναν 24 ναυτικοί, οι οποίοι είναι ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ.

«Ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι ένα μικρό σκάφος πλησίασε την πρύμνη του, ανοίγοντας πυρ με μικρά όπλα και RPG. Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό του μικρού σκάφους επιβιβάστηκε στο πλοίο στη θέση 0205N 05710E», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συμβάν σημειώθηκε 560 ναυτικά μίλια από το Εϊλ της Σομαλίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».