Κίλι Σφακιανάκη: Πότε θα γίνει η κηδεία της – Τα τραγούδια που θα ακουστούν

Η οικογένειά της θα προχωρήσει σε αποτέφρωση
Μια αποκάλυψη για την Κίλι Σφακιανάκη έγινε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στο Πρωινό του ΑΝΤ1.
Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Η ίδια θα αποτεφρωθεί, καθώς αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία, ενώ στην κηδεία της θα παίξουν κάποια αγαπημένα της τραγούδια.
Διαβάστε περιισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr