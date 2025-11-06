Κίλι Σφακιανάκη: Πότε θα γίνει η κηδεία της – Τα τραγούδια που θα ακουστούν

Μια αποκάλυψη για την Κίλι Σφακιανάκη έγινε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Η ίδια θα αποτεφρωθεί, καθώς αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία, ενώ στην κηδεία της θα παίξουν κάποια αγαπημένα της τραγούδια.

Διαβάστε περιισσότερα στο youweekly.gr