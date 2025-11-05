Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε τη Χερσώνα της Ουκρανίας

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη- έκπληξη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.