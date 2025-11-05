Τη Δευτέρα η επόμενη πράξη στη δίκη εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας

Την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, θα συνεχιστεί η δίκη της υπόθεσης για τους φερόμενους εκβιασμούς σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση.

Η δίκη που διεξάγεται στο Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (5/11) και σύμφωνα με τις πληροφορίες του iliaenimerosigr διακόπηκε ύστερα από 5 ώρες -και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025- λόγω παρέλευσης χρόνου…

Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr στο εδώλιο βρέθηκαν οι δυο προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι, ηλικίας 36 και 45 ετών, τρεις δικηγόροι και ένας ιδιώτης, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας να δικαστούν για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Οι δύο προφυλακισμένοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του παθόντος, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, θα δικαστούν για άμεση συνέργεια σε εκβίαση με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του θύματος, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σημειώνεται, επίσης, πως σε όλους τους κατηγορούμενους έχει αποδοθεί η κατηγορία της σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος.