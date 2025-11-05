Πανεπιστήμιο Πατρών: Hχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ενημέρωσης στην κινητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στo Pink the City 2025

"Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Pink the City 2025 που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης του για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δράση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού" αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Με ενεργό ουσιαστικό ρόλο στην εκστρατεία της φετινής διοργάνωσης Pink the City του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Νομού Αχαΐας – Άλμα Ζωής, που έλαβε χώρα 13η συνεχή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών κινητοποίησε την Πανεπιστημιακή του κοινότητα μέσω των φοιτητών, μελών ΔΕΠ, εργαζομένων και εθελοντικών ομάδων συμβάλλοντας στην προώθηση καίριων μηνυμάτων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αλληλεγγύης στο πλαίσιο της καθιερωμένης «βόλτας για τη ζωή» στο κέντρο της πόλης. Μια σημαντική μαζική προσπάθεια συντονισμού ατόμων για έναν και μοναδικό σκοπό, αυτόν της αντίστασης μέσω της επιστημονικής ενημέρωσης και της ανάπτυξης ενός ανθρώπινου πλέγματος – ασπίδας απέναντι στον καρκίνο του μαστού και κάθε μορφής καρκίνου.



Τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών πλαισίωσαν:



Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών UP Fm 103,7 όπως πάντα ήταν χορηγός επικοινωνίας στη σημαντική αυτή διοργάνωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, παράλληλα με την παραγωγή αντίστοιχων αφιερωματικών ενημερωτικών εκπομπών.



Αυτή τη χρονιά όμως ανέλαβε τη μουσική , ραδιοφωνική καθώς και δημοσιογραφική κάλυψη μέσω της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης όλων όσων συνέβησαν στη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος από την καρδιά της πόλης , δίνοντας παλμό αλλά και ενημερώνοντας, με ένα πρόγραμμα 3,5 ωρών εξωτερικής μετάδοσης. Την εκπομπή της εξωτερικής μετάδοσης του UP Fm 103,7, μπορείτε να ακούσετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://www.des.upatras.gr/dirac/UPFM%20-%20PINK%20THE%20CITY%202025.mp3

Επίσης, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ,το Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας (CPRlab) Laboratory of Clinical Physiotherapy and Research - CPRlab – Upatras και το Επιστημονικό Τμήμα (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» συμμετείχαν ενεργά στη δράση Pink the City – Patras. Μέσα από μία σειρά συμβουλευτικών φυλλαδίων (π.χ. για τη φροντίδα & αυτοδιαχείριση λεμφοιδήματος, την πυελική υγεία κατά την εμμηνόπαυση, την ακράτεια ούρων, την οστεοπόρωση, την σαρκοπενία, κ.α.) και ανοιχτής συζήτησης, ενημέρωσαν το κοινό για το σημαντικότατο ρόλο της Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και προαγωγή της σωματικής αλλά και της ψυχικής υγείας και ευεξίας μέσα από την στοχευμένη θεραπευτική άσκηση και φροντίδα υγείας των προαναφερόμενων κ.ά. προβλημάτων.

Το ΚΕΔΜΟΠ«ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ», που εκπροσωπήθηκε από την φοιτητική εθελοντική ομάδα «will you marrow me» της ΕΕΦΙΕ ΠΑΤΡΩΝ και από την ομάδα Better To Marrow του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενημέρωσαν σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών.



Ο κ. Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης EuCanScreen.



Η συμμετοχή στο Pink the City 2025 αναδεικνύει τον ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών όχι μόνο ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού φορέα, αλλά και ως θεσμού που συνδέεται με την κοινωνία και ανταποκρίνεται στο έκτακτο κοινωνικό κάλεσμα για υγεία, πρόληψη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια!



Αναλυτικές πληροφορίες για το Σύλλογο Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας καθώς και για τη διοργάνωση του Pink the City 2025, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://almazoispatras.gr/



Το κοινωνικό μήνυμα είναι ένα και ηχηρό: «Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού!»