«Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη»- Τι είπε ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του νομικού εκπροσώπου του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Buongiorno», η συνεργασία τους δεν μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς θεωρούσε ότι δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να συνεισφέρει κάτι περισσότερο επαγγελματικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του κυρίου Μαζωνάκη. Νομίζω στην επιστολή μου αναφέρω λεπτομερώς τους λόγους. Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε να προσφέρω κάτι περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο και κατά συνέπεια οδηγήθηκα στην παραίτηση από τον χειρισμό των νομικών του υποθέσεων».