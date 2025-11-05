Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Αλ. Τσίπρας: Η νίκη Μαμντάνι δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική

Αλ. Τσίπρας: Η νίκη Μαμντάνι δείχνει σε ...

«Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε

Για «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία» έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας μετά τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας. Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο», συνέχισε και κατέληξε:

«Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο»

Ειδήσεις Τώρα

Βορίζια: Στα κρατητήρια ο ανακριτής για την απολογία των 3 αδελφών που παραδόθηκαν για το μακελειό

Έκρηξη τα ξημερώματα έξω από κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι

Χαλκίδα: Λουλούδια και κεριά για τον 20χρονο Μάριο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αλέξης Τσίπρας Νέα Υόρκη

Ειδήσεις