Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο γάμο της Στέλλας Πάσσαρη

Επέλεξε να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα με βαθύ σκίσιμο
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη, η οποία είχε τον ρόλο της κουμπάρας.
Η κ. Τούνη επέλεξε να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα με βαθύ σκίσιμο και το γεγονός πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με το αν ήταν η πρέπουσα εμφάνιση για εκκλησία.
Η number one influencer, εκτός από το λαμπερό της χαμόγελο, φόρεσε και το πιο sexy παγιετέ φόρεμα, για να παντρέψει την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη με τον σύντροφό της Σωτήρη Αφεντάκη στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σε έναν γάμο παραδοσιακό, που έγινε viral με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και το γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Σοφία Μουτίδου: Η αναρτήσεις για τον Απόστολο Γκλέτσο για το beef και την αποχώρησή του από το «Real View»
Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Οι φωτογραφίες μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο»
Πέτρος Κωστόπουλος για Βασίλη Κικίλια: «Όταν χωρίζεις θες η πρώην γυναίκα σου να βρει άλλον άντρα! Έχουμε πολύ καλή σχέση»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr