Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο γάμο της Στέλλας Πάσσαρη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη, η οποία είχε τον ρόλο της κουμπάρας.

Η κ. Τούνη επέλεξε να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα με βαθύ σκίσιμο και το γεγονός πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με το αν ήταν η πρέπουσα εμφάνιση για εκκλησία.

Η number one influencer, εκτός από το λαμπερό της χαμόγελο, φόρεσε και το πιο sexy παγιετέ φόρεμα, για να παντρέψει την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη με τον σύντροφό της Σωτήρη Αφεντάκη στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σε έναν γάμο παραδοσιακό, που έγινε viral με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και το γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr