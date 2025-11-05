Πέτρος Κωστόπουλος για Βασίλη Κικίλια: «Όταν χωρίζεις θες η πρώην γυναίκα σου να βρει άλλον άντρα! Έχουμε πολύ καλή σχέση»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Βασίλη Κικίλια και τη σχέση τους μετά τον χωρισμό του με τη Τζένη Μπαλατσινού. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας δεν δίστασε να σχολιάσει με ειλικρίνεια το πώς βλέπει σήμερα τα πράγματα, τονίζοντας πως «όταν χωρίζεις, θες η πρώην γυναίκα σου να βρει άλλον άντρα».

Απόσπασμα από την συνέντευξη του Πέτρου Κωστόπουλου

Ήσουν στον πυρήνα σου συντροφικός άνθρωπος.

Δεκαοκτώ χρόνια ήμουν παντρεμένος, στη showbiz θεωρείται χρόνος ρεκόρ. Τώρα μου αρέσει η μοναχικότητα. Αν μου έλεγες ότι θα κολλήσω με μια γυναίκα 365 μέρες τον χρόνο, θα πηδούσα από το μπαλκόνι. Θα ήθελα μία σχέση να είμαστε μαζί κάποια βράδια, να βλέπουμε σίριαλ, να πηγαίνουμε σινεμά, διακοπές αλλά όχι κάθε μέρα (γελάει). Γιατί έχω μια πολύ καλή αντρική παρέα με 4-5 παιδιά – παιδιά, λέμε τώρα!- και λέμε ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πράγμα που δεν είναι εύκολο να βρεις στις μέρες μας, με όλη αυτή την βλακεία, τη συνωμοσιολογία και τον λαϊκισμό που σπάνε ταμεία. Είναι θέμα να βρεις κανονικούς ανθρώπους.

