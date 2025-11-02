Βασίλης Κικίλιας για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού: Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό

Χρόνια πολλά στη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού που σήμερα Κυριακή (02.11.2025) έχει τα γενέθλιά της, ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας

Ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στη γυναίκα της ζωή του, Τζένη Μπαλατσινού με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά», έγραψε στη λεζάντα ο υπουργός Ναυτιλίας συνοδεύοντας το post με μια φωτογραφία του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας.