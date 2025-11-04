Ηχητικό ντοκουμέντο για το φονικό στη Φοινικούντα- Ο δολοφόνος έριξε 6 βολές μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

Στη δημοσιότητα νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στο οποίο ακούγονται καθαρά έξι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το βίντεο του MEGA, πρώτα οι δύο που έριξε ο δολοφόνος στον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια οι τρεις που έριξε πισώπλατα στον επιστάτη και μια ακόμη που θεωρητικά πήγαινε για τον ανιψιό αλλά τελικά σφηνώθηκε σε τροχόσπιτο.

Πυροβολούσε κατά ριπάς

Από το νέο βίντεο ντοκουμέντο προκύπτει πως ο δολοφόνος ήταν αδίστακτος. Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη μέσα στο γραφείο του, έτρεξε πίσω από τον επιστάτη και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα και στη συνέχεια έριξε άλλη μια σφαίρα στο κενό.

Από τις συνολικά 6 σφαίρες που έριξε μέσα σε 11 δευτερόλεπτα όλες βρήκαν στόχο εκτός από την τελευταία.

Η αδελφή του 68χρονου

Η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της μιλώντας με λόγια λατρείας για τον αγαπημένο της αδελφό που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στην επιχείρηση του.

«Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, δεν είχε πειράξει κανέναν».

Το μόνο που ζητά είναι να δικαιωθεί η ψυχή του αδελφού της και να καταδικαστούν οι ένοχοι.

«Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Δεν ξέρω τίποτα. Απλώς έχω στεναχωρηθεί».

Τον είδε να μεγαλουργεί, να φτιάχνει μια μεγάλη περιουσία, να χτίζει με τα χέρια του την έπαυλη αυτή. Ποτέ δεν πίστευε πως θα είχε τέτοια κατάληξη και πως η οικογένεια της θα είναι χωρισμένη στα δύο.

Τα εκατέρωθεν εξώδικα

Από τη μια η κόρη της Αμαλία και από την άλλη ο ξάδελφός της που την περασμένη Παρασκευή έστειλαν εξώδικα ο ένας στον άλλον.

«Επειδή έχω ενημερωθεί ότι διαδίδεται ενώπιον τρίτων προσώπων σωρεία ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών για το πρόσωπό μου σε σχέση με το τραγικό συμβάν, σας καλώ όπως απέχετε από κάθε δυσφημιστικό και συκοφαντικό ισχυρισμό σε βάρος μου. Αν έχετε κάποιο στοιχείο, παρακαλώ να το εισφέρετε άμεσα στις αρχές. Σας δηλώνω ότι σε αντίθεση περίπτωση, θα πράξω τα νόμιμα», αναφέρει το εξώδικο του ανιψιού του.

«Θα προσφύγω στις Αρχές όταν λάβω επίσημα γνώση για τις αχαρακτήριστες και βαρύτατες κατηγορίες που έχετε διατυπώσει στην προκαταρκτική εξέταση εναντίον μου και εναντίον του ανήλικου παιδιού μου, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, με τις οποίες προσβλήθηκε βάναυσα η τιμή και η υπόληψη μου. », απάντησε η ανιψιά μέσω εξωδίκου.

Τέλος, την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να δουν αν υπάρχει τελικά και τρίτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση με τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου. Αύριο συμπληρώνεται ένας μήνας από το στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας με την οικογένεια των θυμάτων να ζητά απαντήσεις.