Ημερίδα στο Αίγιο για γονείς εφήβων από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), θα υλοποιήσει στην Πάτρα, αλλά και στο Αίγιο το προσεχές χρονικό διάστημα, ομάδες και ημερίδες για γονείς παιδιών προεφηβικής – εφηβικής ηλικίας, με δωρεάν συμμετοχή.

Στο Αίγιο η πρώτη Επιμορφωτική μας Ημερίδα για γονείς και κηδεμόνες εφήβων θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 6 μμ. στο 1ο Γυμνάσιο Αιγίου, με θέμα: Εφηβεία, Οικογένεια και Πρόληψη των Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας, την εκπρόσωπο στο ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ Αντιδήμαρχο Εθιμοτυπίας, Δημ. Σχέσεων, Επικ/νίας, Συναφών Εκδηλώσεων κα Μαρία Αγγελοπούλου & τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διοίκησης – ΚΕΠ Κ. Δημήτρη Ελευθεριώτη.

"Οι ειδικοί από το Κέντρο Πρόληψης Καλλίπολις, θα είναι μαζί μας με σκοπό να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε τους εφήβους μας.

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας, όλα τα χρόνια λειτουργίας του, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των γονέων, σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο, μια σειρά από δράσεις που σαν στόχο έχουν την ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση των γονέων και τη βελτίωση του κλίματος στην οικογένεια.

Σας περιμένουμε!" αναφέρει η ανακοίνωση.