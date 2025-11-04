Μια μάχη μετά την άλλη

Τυπογραφεία, τμήματα μάρκετινγκ σε αναβρασμό και βιβλιοπωλεία που «σηκώνουν μανίκια» μιας που οι κυκλοφορίες πέφτουν σα κομφετί στους πάγκους. Επιλέξαμε τρεις τίτλους με αποτύπωμα και προορισμένους να μην πιάσουν σκόνη.

«Η χρονιά που μιλήσαμε με τη θάλασσα» Andres Montero (εκδ. Διόπτρα)

«Η δυνατότητα ενός νησιού» είναι να εφευρίσκει τον εαυτό του. Μέσα από τις ανηφοριές στους λόφους του μαγικού ρεαλισμού ο συγγραφέας που μας είχε συστηθεί με το « Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή», διηγείται μια παραμυθένια ιστορία. Ένα μικρό νησί που δεν το δείχνουν καν οι χάρτες και οι αστρολάβοι. Μια παλιά συμφωνία με τον διάβολο. Παιδιά που το όνομά τους ξεκινά από το γράμμα X. Μια ισοπαλία πένθους και χαράς σε ένα νεκροταφείο χωρίς νεκρούς και μια ταβέρνα σ’ ένα εγκαταλειμμένο πλοίο, όπου όλο το χωριό λέει ιστορίες. Με φαεινό πρώτο πληθυντικό ως αφηγητή ο Μοντέρο βάζει στο επίκεντρο τα αδέρφια Γκαρσές . Ο ένας διάλεξε να μην αφήσει ποτέ το νησί κι ο άλλος έφυγε για να δει τον κόσμο. Η συνάντηση και η ετήσια απομόνωση εξαιτίας της πανδημίας –ζούδι το λένε οι χωριανοί- φέρνουν στον αφρό το παρελθόν και τα μυστικά τους που απλά αν έχεις όλο το χρόνο του κόσμου και ένα παλιό μπλε τετράδιο, μιλάς με τα κύματα και τις κορφές των λόφωn. Το βιβλίο πέρα από τις εμφανείς αρετές του και το βγάλσιμο της γλώσσας στους κυνικούς, περιέχει και μια σπουδαία μέσοιστορία για τα συστατικά μιας πετυχημένης γιορτής που ακόμα τη σκέφτομαι και τη καταγράφω μπας και «σκάσει» κάποιο ρεβεγιόν της προκοπής.