Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι 3 ισχυροί άντρες που ερωτεύτηκε – Δύο γάμοι και δύο διαζύγια

Έχει κι έναν γιο

Γοητευτική, φιλόδοξη και με αδιαμφισβήτητη επιρροή, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο για την καριέρα της στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και για τις σχέσεις της με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες της Αμερικής.

Από την αίγλη των δικαστικών αιθουσών και των τηλεοπτικών πλατό, μέχρι τους κύκλους της πολιτικής εξουσίας, η προσωπική της ζωή αντικατοπτρίζει μια γυναίκα που δεν φοβάται να σταθεί δίπλα —και ισάξια— σε άντρες με δύναμη και επιρροή.

Ποιοι ήταν, όμως, οι άντρες που ερωτεύτηκε η Γκίλφοϊλ και πώς αυτοί οι δεσμοί διαμόρφωσαν τη δημόσια εικόνα της;

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

 

Ειδήσεις Τώρα

