Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή ανακαλεί την παραίτησή της

Ανατροπές και εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, "Μια νύχτα μόνο" που θα προβληθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Η Αρετή ανακαλεί την παραίτησή της ενώ ο Άλκης βοηθά να καλύψει το ψέμα της Άσπας για το φύλο του παιδιού της.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 5: Η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, αλλά και μια αλλαγή στη στάση του Οδυσσέα, κάνουν την Αρετή να ανακαλέσει την παραίτηση της. Η μητέρα του Οδυσσέα και η αδερφή της παρατηρούν ότι η Αρετή έχει επίδραση τόσο στον Οδυσσέα, όσο και στον Σταύρο και προβληματίζονται. Ο Νταγιάννος χαίρεται, βλέποντας ότι η συνεργασία του με την ERGAN θα ευδοκιμήσει. Σκοπός του όμως είναι, να καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό στην εταιρεία στο μέλλον και μεθοδεύει τον στόχο του.

Ο Άλκης πάλι, φιλοδοξεί να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Νταγιάννου και προσεταιρίζεται την Άσπα, βοηθώντας τη να καλύψει το ψέμα της για το φύλο του παιδιού που εγκυμονεί. Ο μικρός Πετράκης νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και η Αρετή του ετοιμάζει έκπληξη για τα γενέθλια του. Ένα επαγγελματικό δείπνο όμως την καθυστερεί κι ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο την αναστατώνει. Φεύγει χωρίς εξηγήσεις και ο Οδυσσέας αποφασίζει να την ακολουθήσει.