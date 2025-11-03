Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή ανακαλεί την παραίτησή της

Ένα τηλέφωνο από το νοσοκομείο την αναστατώνει
Ανατροπές και εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, "Μια νύχτα μόνο" που θα προβληθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.
Η Αρετή ανακαλεί την παραίτησή της ενώ ο Άλκης βοηθά να καλύψει το ψέμα της Άσπας για το φύλο του παιδιού της.
Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025
Επεισόδιο 5: Η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, αλλά και μια αλλαγή στη στάση του Οδυσσέα, κάνουν την Αρετή να ανακαλέσει την παραίτηση της. Η μητέρα του Οδυσσέα και η αδερφή της παρατηρούν ότι η Αρετή έχει επίδραση τόσο στον Οδυσσέα, όσο και στον Σταύρο και προβληματίζονται. Ο Νταγιάννος χαίρεται, βλέποντας ότι η συνεργασία του με την ERGAN θα ευδοκιμήσει. Σκοπός του όμως είναι, να καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό στην εταιρεία στο μέλλον και μεθοδεύει τον στόχο του.
Ο Άλκης πάλι, φιλοδοξεί να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Νταγιάννου και προσεταιρίζεται την Άσπα, βοηθώντας τη να καλύψει το ψέμα της για το φύλο του παιδιού που εγκυμονεί. Ο μικρός Πετράκης νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και η Αρετή του ετοιμάζει έκπληξη για τα γενέθλια του. Ένα επαγγελματικό δείπνο όμως την καθυστερεί κι ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο την αναστατώνει. Φεύγει χωρίς εξηγήσεις και ο Οδυσσέας αποφασίζει να την ακολουθήσει.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr