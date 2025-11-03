Πάτρα: Οι εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας γνωστοποίησε με ανακοίνωση της, τις εκδηλώσεις που διοργανώνει για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025.

Αυτή την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, και ώρα 4.30-6.00 μ.μ. στην αίθουσα της Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας (Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών αρ. 9, τηλ: & Fax: 2610 439090) θα ξεκινήσει η ομάδα βιβλίου. Τα μέλη της ομάδας Βιβλίου θα συναντιούνται την πρώτη (1η) Πέμπτη κάθε μήνα την ίδια ώρα.

Στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. θα γίνει διαδραστική ομιλία με θέμα: «Εμβολιασμοί σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» με ομιλητή τον Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μάρκο Μαραγκό και την Επισκέπτρια Υγείας της ΤΟΜΥ Εγλυκάδος κα Λουκία Πούλου.

Στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. θα δοθεί Τσάι στο Ξενοδοχείο My Way και στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα παρακολουθήσουμε θεατρική παράσταση στην Αθήνα στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος, και συγκεκριμένα την Οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα».

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

1. Σταθοπούλου Μαρία 6938075354

2. Κίτσου Έστα : 6976816855

3. Γηριατρική Εταιρεία: 2610439090 (Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 5-8 το απόγευμα).