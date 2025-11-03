Πάτρα: Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού

Εθελοντική Αιμοδοσία στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευαισθησίας και της προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, και με την ενεργή συμμετοχή της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Αγίου Ανδρέου 89-91, 2ος όροφος), 09.00 με 13.00 και από 17.00 έως 20.00.

Σκοπός της όλης προσπάθειας, είναι η ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς αίματος για να καλυφθούν οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες στα νοσοκομεία.

Η δράση πραγματοποιείται εις μνήμην του Ηλία Αραβαντινού, ενός γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού επιχειρηματία της Πάτρας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα επαγγελματισμού και ανθρωπιάς.

Η αιμοδοσία συντελείται με την ενεργή συμμετοχή της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, στηρίζοντας έμπρακτα το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί με την ανακοίνωση του, τα μέλη του, τους επαγγελματίες και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη συλλογική πράξη ζωής, γιατί «λίγα λεπτά από σένα, μια ζωή για κάποιον άλλον».