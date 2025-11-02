Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μάνη: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριόχοιρο - Νεκρός ο 24χρονος αναβάτης

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 24χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στην επαρχιακή οδό Γυθείου – Αρεόπολης στη Μάνη

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν νεαρό οδηγό μηχανής, ο οποίος ενώ κινείτο σε επαρχιακό δρόμο της Μάνης συγκρούστηκε με αγριογούρουνο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (01/11).

 Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης flynews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης στη Μάνη, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με το μεγαλόσωμο ζώο και στη συνεχεία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

Ειδήσεις