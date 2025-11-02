Ο πρίγκιπας Άντριου θα μένει σε βίλα αξίας 10 εκατ. λιρών

Ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνστον μετά το «ξήλωμα« των βασιλικών του τίτλων, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, μια κατοικία 30 δωματίων στο Γουίνδσορ, όπου ζούσε από το 2003.

Πλέον, ο έκπτωτος Πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται, σύμφωνα με την daily mail, να εγκατασταθεί σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στο οχυρωμένο κτήμα της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι.

Η πολυτελής ιδιοκτησία βρίσκεται στο συγκρότημα Sea Palace – μια αυστηρά φυλασσόμενη κατοικία – δίπλα στα κεντρικά γραφεία του ναυτικού των Εμιράτων.

Ο 65χρονος Andrew, έλαβε την προσφορά να χρησιμοποιήσει την παραθαλάσσια κατοικία από τον πρόεδρο Sheik Mohamed bin Zayed Al Nayhan, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν μαθητές στο Gordonstoun School.

Ο Sheik Mohamed διέταξε την ανακαίνιση μιας ιδιωτικής βίλας εντός του συγκροτήματος μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια με home cinema, εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο – ένας χώρος που προσφέρει στον πρίγκιπα την ευκαιρία να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.