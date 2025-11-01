Πρώην διαρρήκτης κοσμημάτων: Λίγα εκατομμύρια η λεία των ληστών του Λούβρου

Καμία σχέση με τα ποσά που ακούγονται, εκτιμά ένας... πρώην διαρρήκτης, ότι θα είναι τα κέρδη των ληστών του Λούβρου αν καταφέρουν να πουλήσουν τα κοσμήματα

Ο πρώην Γάλλος κλέφτης Ντέιβιντ Ντεσκλό μίλησε το γερμανικό RTL υποστήριξε ότι στην καλύτερη περίπτωση οι κλέφτες του Λούβρου θα έβγαζαν ως κέρδος μόνο ένα μικρό κλάσμα της πραγματικής αξίας των θρυλικών κοσμημάτων.

Ο πρώην κλέφτης υποστήριξε ότι οι κλεπταποδόχοι θα συνιστούσαν σίγουρα στους κλέφτες να αποσυναρμολογήσουν και να τεμαχίσουν τα κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, η αξία πιθανότατα θα μειωθεί σε τρία, τέσσερα ή πέντε εκατομμύρια ευρώ το πολύ.

Τα κοσμήματα του Λούβρου είναι πιθανό να γίνουν... κομμάτια

«Σε αυτό το επίπεδο, ο καθένας έχει το δικό του δίκτυο κλεπταποδόχων. Μεταξύ των κλεπταποδόχων σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν επίσης τεχνίτες κοσμημάτων που αποσυναρμολογούν τα κοσμήματα», είπε ο Ντεσκλό. «Γνώριζα τεχνίτες κοσμημάτων που διατηρούσαν κοσμηματοπωλεία και το έκαναν αυτό παράλληλα», είπε ο πρώην κλέφτης, ο οποίος εντωμεταξύ έχει γίνει γνωστός ως κωμικός στη Γαλλία . Ήταν πιθανώς μόνο θέμα ημερών να αποσυναρμολογηθούν τα κλοπιμαία. Και αν αυτό γίνει ή έχει ήδη γίνει τότε η ζημιά θα είναι απλά ανεπανόρθωτη.

Κλοπή κατά παραγγελία;

«Μερικές φορές πρόκειται για παραγγελίες από δισεκατομμυριούχους που ενδιαφέρονται έντονα για αυτό το είδος κοσμημάτων», είπε ο Ντεσκλό για τους πιθανούς εγκεφάλους πίσω από την ληστεία του Λούβρου. «Πολύ, πολύ σπάνια είχα τέτοιες επαφές με δισεκατομμυριούχους που ήθελαν ιδιαίτερα κοσμήματα».