Αντιπαράθεση Δούκα - Θεοδωρικάκου για τα ηλεκτρικά πατίνια

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», με το υπουργείο Ανάπτυξης να απαντά και να καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων να αναλάβει τις ευθύνες του για το θέμα.

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα , αναφορικά με το ζήτημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», λέει αρχικά ο κ. Δούκας και συνεχίζει: «Μιλά για ‘’συρρικνωμένη αντίληψη” για την Αυτοδιοίκηση του δημάρχου Αθηναίων, όταν η ίδια η κυβέρνησή του είναι αυτή που συρρικνώνει συστηματικά τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης και ειδικά του Δήμου Αθηναίων. Οπως όλα δείχνουν ο κ. Θεοδωρικάκος μάλλον αισθάνεται Υπουργός σε κυβέρνηση άλλης χώρας. Αντί να συντονιστεί με την Υφυπουργό κ. Μιχαηλίδου, ο ένας «στοχοποιεί» τον Δήμο και η άλλη ζητά ρυθμίσεις που είτε είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, είτε έχουν ήδη προχωρήσει από τον Δήμο. Θα τους προτείναμε -για αρχή- να διαβάσουν την απάντηση του Δήμου, ώστε να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, τουλάχιστον στα βασικά.

Για τη διευκόλυνσή τους:

– Η δημόσια διαβούλευση στο τελικό σχέδιο του Δήμου για τα πατίνια, έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στο site του Δήμου Αθηναίων και σύντομα ολοκληρώνεται. Ούτε γι’ αυτό δεν φρόντισαν να ενημερωθούν. Αμέσως μετά την ενσωμάτωση τυχόν σημαντικών προτάσεων από την διαβούλευση, το τελικό σχέδιο θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα εφαρμοστεί.

– Η κυβέρνηση ήταν αυτή που επέλεξε να αφήσει το θέμα με στοιχειώδεις ρυθμίσεις επί πέντε χρόνια και τώρα υποκριτικά εντοπίζει ευθύνες στους Δήμους.

Και μιας και μιλάμε για αρμοδιότητες, ας μας απαντήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν μετά την ίδρυση μιας εταιρείας, τα οχήματά της τίθενται αυτομάτως σε κυκλοφορία στον δημόσιο χώρο, χωρίς καμία άδεια λειτουργίας ή κυκλοφορίας».

Και καταλήγει: «Αν κάποιοι αναζητούν ‘’άλλον Δήμαρχο” για να φορτώσουν τις δικές τους παραλείψεις, ενημερώνουμε ότι η Αθήνα δεν είναι υποκατάστημα του Υπουργείου. Είναι πόλη με Αυτοδιοίκηση, σχέδιο και λογοδοσία προς τους πολίτες, όχι προς την εκάστοτε επικοινωνιακή ανάγκη της κυβέρνησης».

Η απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη αναφέρει: «Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».