Κατάκολο: Δεσπόζει στο λιμάνι το Norwegian Viva με τα 20 καταστρώματα!

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο έκανε εντυπωσιακό «ποδαρικό για τον Νοέμβριο στο λιμάνι του Κατακόλου.

Εντυπωσιάζει, αν μη τι άλλο, το Norwegian Viva που «έδεσε» από νωρίς σήμερα (1/11) το πρωί στο λιμάνι του Κατακόλου προερχόμενο από την Μύκονο κάνοντας «ποδαρικό για τον Νοέμβριο…

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με τα 20 συνολικά καταστρώματα, που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 3000 επιβάτες δημιουργεί μια επιβλητική εικόνα παρά το γεγονός πως μέχρι και τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός ήταν βροχερός.

 

Οι καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν τον κύριο λόγο που η αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι ήταν μειωμένη όμως η σταδιακή τους βελτίωση και η ηλιοφάνεια μετά τις 12 το μεσημέρι άλλαξαν τα δεδομένα και πολλοί αποφάσισαν να κάνουν την βόλτα τους (εκτός από τις «κλειστές» εκδρομές, κυρίως στην Αρχαία Ολυμπία)…

Το Norwegian Viva αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Κατακόλου περίπου στις 7μμ με επόμενο προορισμό το λιμάνι της Κέρκυρας.

 

Σημειώνεται πως μέσα στον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένες περίπου 20 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Κατακόλου σε μια σεζόν όπου ο καλύτερος μήνας ήταν ο περασμένος Οκτώβριος (οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 40)

πηγη iliaenimerosi

