Κατάκολο: Δεσπόζει στο λιμάνι το Norwegian Viva με τα 20 καταστρώματα!

Εντυπωσιάζει, αν μη τι άλλο, το Norwegian Viva που «έδεσε» από νωρίς σήμερα (1/11) το πρωί στο λιμάνι του Κατακόλου προερχόμενο από την Μύκονο κάνοντας «ποδαρικό για τον Νοέμβριο…

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με τα 20 συνολικά καταστρώματα, που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 3000 επιβάτες δημιουργεί μια επιβλητική εικόνα παρά το γεγονός πως μέχρι και τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός ήταν βροχερός.