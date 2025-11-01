Καλαμάτα: Ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ για να τον σώσουν

Τις δραματικές ώρες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Άγιος Φλώρος, έξω από την Καλαμάτα, με έναν 76χρονο να δέχεται επίθεση από τον σκύλο του, περιγράφει η ενημέρωση της Αστυνομίας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο, δεν μπορούσαν να μπουν στον χώρο που βρισκόταν ο 76χρονος με το ροτβάιλερ, καθώς ο σκύλος ήταν άκρως επιθετικός. Έτσι, ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έστειλε άντρες για να συνδράμουν στη διάσωση και τη μεταφορά του τραυματισμένου άντρα.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό, ενώ ο 76χρονος διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια και προτρέποντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν κατά του ζώου. Έτσι, ένας από αυτούς τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε μια φορά, σκοτώνοντας το ζώο. Στη συνέχεια, οι διασώστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο, να παραλάβουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική ενημέρωση, παρά τα τραύματά του στα χέρια, ο 76χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει νοσηλευόμενος.

Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του

Στο μεταξύ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του ροτβάιλερ στην Καλαμάτα που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο.

Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.