Πώς να μην σκέφτεστε τη δουλειά το Σαββατοκύριακο

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικού χρόνου είναι σχεδόν αδύνατο επίτευγμα, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Σύμφωνα με την ειδικό στα θέματα καριέρας, Emily Durham, αν δυσκολεύεστε να δώσετε προτεραιότητα στον προσωπικό σας χρόνο, δοκιμάστε να ξεκινήσετε την οργάνωση από τα Σαββατοκύριακα και πώς θα καταφέρετε να μην σκέφτεστε τη δουλειά αυτές τις ημέρες.

Παρακάτω διαβάστε τρεις τρόπους που συνιστούν οι ειδικοί για να σταματήσετε να σκέφτεστε τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα:

Οργανώστε και ξεκαθαρίστε τα email και τις εκκρεμότητές σας από την Παρασκευή

Η προετοιμασία για ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο ξεκινά από την προετοιμασία για μια εύκολη μετάβαση πίσω στη δουλειά τη Δευτέρα. Πριν φύγετε την Παρασκευή το απόγευμα, καθαρίστε το inbox σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσετε σε κάθε email, αλλά να βάλετε μια προτεραιότητα και ό,τι μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν φάκελο για να το ολοκληρώσετε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την Durham, πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο πριν αποσυνδεθείτε την Παρασκευή. Φυσικά, μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στη δουλειά. Όσο πιο σαφή όρια μπορείτε να θέτετε ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική σας ζωή, τόσο περισσότερο χώρο δίνετε στο μυαλό και το σώμα σας για να ξεκουραστούν.

Κάντε συγκεκριμένα σχέδια για το βράδυ της Παρασκευής

Δεδομένου ότι το Σαββατοκύριακό μας ξεκινά μόλις αποσυνδεθούμε από τη δουλειά το απόγευμα της Παρασκευής, φροντίστε να προετοιμάσετε τον εαυτό σας για να φύγει μια λογική ώρα την τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Πολλοί από εμάς έχουμε την τάση να δουλεύουμε μέχρι αργά, ειδικά την Παρασκευή, για να ολοκληρώσουμε εκκρεμότητες πριν από το Σαββατοκύριακο, αλλά έτσι απλώς πιεζόμαστε περισσότερο και δεν χαλαρώνουμε αρκετά τις επόμενες ημέρες.

Η career coach συμβουλεύει να κάνουμε σχέδια για το βράδυ της Παρασκευής. Κανονίστε το ραντεβού με τον γιατρό την Παρασκευή στις 5:30, αν το ωράριό σας τελειώνει στις 5, για παράδειγμα. Αντί να προσπαθείτε να φύγετε σε μια λογική ώρα, κάντε σχέδια που θα σας αναγκάζουν να το κάνετε. Έτσι, θα παρακινήσετε τον εαυτό σας να δώσει προτεραιότητα στον χρόνο και τα καθήκοντά σας μετά τη δουλειά, ώστε να μην αναγκαστείτε να δουλέψετε παραπάνω.

Κλείστε το «εταιρικό τηλέφωνο»

Το είπαμε και παραπάνω: Τα όρια πρέπει να είναι απόλυτα σαφή. Γιατί να έχετε επικοινωνία με τη δουλειά το Σαββατοκύριακό, τις ημέρες που θα έπρεπε να ξεκουράζεστε και να περνάτε χρόνο με δικούς σας ανθρώπους ή κάνοντας πράγματα που σας αρέσουν; «Όταν λέμε “εταιρικό τηλέφωνο» εννούμε κάθε τι μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τη δουλειά. Ειδοποιήσεις στο κινητό, email, υπενθυμίσεις. Απενεργοποιήστε ή βάλτε στο αθόρυβο τα πάντα. Όσο πιο σαφή είναι τα όρια που μπορείτε να θέσετε με τη δουλειά και την προσωπική σας ζωή, τόσο περισσότερο χώρο δίνετε στον εγκέφαλο και το σώμα σας για να χαλαρώσουν. Δεν φορτίζεστε για τη δουλειά το Σαββατοκύριακο- προσπαθείτε να απολαύσετε τη ζωή – οπότε μην πέσετε στην παγίδα να ασχοληθείτε ξανά με την εργασία σας αυτές τις ημέρες», σημειώνει η career coach.