Παρουσιάζεται το 6ο βιβλίο του Γιάννη Μαμουζέλου “Hall of Fame του Ελληνικού Στίβου”

Η πορεία του και η προσφορά του στην Ελληνική Δημοσιογραφία και ειδικότερα στο αθλητικό ρεπορτάζ και συγγραφή, είναι μακρά και πολύτιμη…

Ο λόγος για τον Γιάννη Μαμουζέλο, ο οποίος συνεχίζει το συγγραφικό του έργο ολοκληρώνοντας το βιβλίο με τίτλο “Hall of Fame του Ελληνικού Στίβου”, το οποίο θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της ΕΟΕ!!

Πρόκειται για το έκτο βιβλίο της συγγραφικής του δουλειάς για τον Αθλητισμό το οποίο προστίθεται στην ελληνική αθλητική βιβλιογραφία ως μια ακόμη δημιουργική προσφορά μέσα στα 60+ χρόνια δράσης στο στίβο και μετά από μισό αιώνα προσφοράς στην αθλητική δημοσιογραφία!

Η έκδοση αυτή έρχεται να προστεθεί στις 5 προηγούμενες…

“100 χρόνια Εθνική Ελλάδας“ – έκδοση ‘Αγκυρα (2007)

“Μαραθώνιος: Ραντεβού με την Ιστορία“ – έκδοση ‘Αγκυρα” (2010)

“The Authentic Athens Marathon” – έκδοση ΣΑΛΤΟ (2014)

“Η ολυμπιακή βίβλος του ελληνικού στίβου 1896-2020/21” – έκδοση Magbox (2021)

“Η ιστορία των αθλητικών ΜΜΕ στην Ελλάδα & στον Κόσμο” – έκδοση iWrite (2022)

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ “HALL OF FAME ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ”

Το έργο αυτό πρόκειται για ένα βιβλίο – τομή στην αθλητική ιστοριογραφία που ενώνει το νήμα της παρουσίας εκατοντάδων Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών στις κορυφαίες διοργανώσεις του στίβου από το 1896 έως και σήμερα… Ένα λεξικό ιστορίας και στατιστικής που…ζωντανεύει νοερά θριάμβους, ρεκόρ, πανηγυρισμούς και απογοητεύσεις στα στάδια του κόσμου. Το “Hall of Fame του Ελληνικού Στίβου” μεταφέρει τον αναγνώστη στις δέκα κορυφαίες διοργανώσεις και στα στάδια των πέντε ηπείρων, μαζί με τους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες όλων των εποχών. Ένας μοναδικός, αθλητικός θησαυρός στην Ελλάδα που όλοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν. “Must” για κάθε φίλαθλο, δημοσιογράφο, μελετητή, αθλητή, προπονητή, στέλεχος του αθλητισμού και όχι μόνο… Εκατοντάδες ονόματα, χιλιάδες επιδόσεις, αμέτρητες απαντήσεις σε ερωτηματικά, απορίες και ασάφειες του παρελθόντος. Ένα ξεχωριστό βιβλίο για να γνωρίσετε όσους αγωνίστηκαν με τα γαλανόλευκα σε κάθε γωνιά του κόσμου… Αυτούς που είπαν με τον δικό τους τρόπο “Για την Ελλάδα…”. Εκατόν τριάντα χρόνια μετάλλια, διακρίσεις, ήττες, προκρίσεις, αποκλεισμοί, ακυρώσεις, επιδόσεις και άλλα, μπροστά στα μάτια σας στο ξεχωριστό αυτό βιβλίο που αποτελεί τιμή και ηθική επιβράβευση των γνωστών άγνωστων ή λησμονημένων πρωταγωνιστών του Ελληνικού κλασικού αθλητισμού.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γιάννης Μαμουζέλος (γεν. Αθήνα, 1949 με καταγωγή από τη Χίο) είναι Έλληνας δημοσιογράφος, με ειδικότητα το αθλητικό ρεπορτάζ και συγγραφέας. Σε νεαρή ηλικία [1964-1968] ασχολήθηκε με τον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα με τους δρόμους μεσαίων αποστάσεων. Ως αθλητής του Πανελληνίου Γ.Σ. κατέκτησε μετάλλια σε Πανελλήνιους Αγώνες παίδων & εφήβων (σε στίβο & ανώμαλο δρόμο) και αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ομάδας Εφήβων.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973), με συμπληρωματικές σπουδές Πολιτικών Επιστημών, επέλεξε ως επάγγελμα τη δημοσιογραφία, διατηρώντας ωστόσο και την ιδιότητα του δικηγόρου έως το 1996. Είναι τακτικό μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α και του Π.Σ.Α.Τ., στο δ.σ. του οποίου διετέλεσε ειδικός γραμματέας [2009 -2012] καθώς και των επιστημονικών φορέων Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου [ΙΔΕΑΔ] και Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού & αναψυχής [Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α&Α]. Διετέλεσε μέλος του δ.σ. του Πανελληνίου ΓΣ (2010-2013) και του ΣΕΓΑΣ (2012-2016) ενώ από το καλοκαίρι του 2019 ανέλαβε Γενικός Αρχηγός στο τμήμα στίβου του ΑΣΕΔούκα, στο δ.σ. του οποίου είναι μέλος από το 2021.

Από τα φοιτητικά του χρόνια (1968) ξεκίνησε τη δημοσιογραφία, με ειδικότητα τα αθλητικά θέματα, στις εφημερίδες Φως των σπορ (1968-1970) και Η Βραδυνή (1971-73 & 1975-76). Για 36 συνεχή χρόνια [1976 - 2011] εργάσθηκε στην ΕΡΤ, όπου έγινε ιδιαίτερα γνωστός παρουσιάζοντας (εκτός από τις αθλητικές ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1 και θέματα σε άλλες εκπομπές) για πολλά χρόνια την πιο ιστορική και δημοφιλή εκπομπή Αθλητική Κυριακή, είτε με άλλους γνωστούς δημοσιογράφους [Γιάννη Διακογιάννη, Βαγγέλη Φουντουκίδη, Νίκο Κατσαρό, Χρήστο Σωτηρακόπουλο] κ.ά., είτε μόνος. Στο ίδιο διάστημα περιέγραψε πλήθος κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, δούλεψε σε πολλές ακόμη εφημερίδες [Η Πρώτη (1986-1990), Η Ελλάδα Σήμερα (1993), 4η Εξουσία (1996-2000)], ραδιοφωνικούς σταθμούς (Sprint FM & Planet 104,5 FM] και σε αθλητικά περιοδικά [Κόσμος του Τένις, Κόσμος του Σκι, Κλασικός Αθλητισμός, Ολυμπιακές διαδρομές κ.ά].

Κορυφαίος σταθμός του στα έντυπα ΜΜΕ η αθλητική εφημερίδα Sportime, στην οποία ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές της δημιουργίας της, εμπνεύσθηκε το όνομα και διετέλεσε αρχισυντάκτης και σύμβουλος έκδοσης από το 1994 έως το 2003, διατηρώντας καθημερινή προσωπική στήλη σχολίων.

Υπήρξε Υπεύθυνος Τύπου σε διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα [Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης 1986, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής 1990, Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας 1995, Εορτασμός 100 χρόνων ΟΑ, 1996], αλλά πάνω απ' όλα επιτελικό στέλεχος των Υπηρεσιών Τύπου κορυφαίων διοργανώσεων στην Ελλάδα, όπως οι Μεσογειακοί Αγώνες (Αθήνα 1991), το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου (Αθήνα 1997), οι ΟΑ 2004 και το Παγκόσμιο Κύπελλο στίβου (Αθήνα 2006).

Τέλος, δίδαξε δημοσιογραφία ως συνεργάτης στο προπτυχιακό τμήμα ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε πολλά ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ και ήταν ομιλητής σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες κ.ά.

Το 2017 έλαβε από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση ειδική τιμητική διάκριση για την πολύχρονη πετυχημένη πορεία του στη δημοσιογραφία. Το 2018 τιμήθηκε από το θεσμό "Απολλώνεια Βραβεία" για τη συνολική προσφορά του στη δημοσιογραφία & τον αθλητισμό. Το 2019 τιμήθηκε από τον ΣΕΓΑΣ για την μεγάλη προσφορά του στον ελληνικό στίβο. Το 2022 βραβεύθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη συνολική πορεία και προσφορά του στον Αθλητισμό.