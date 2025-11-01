Φειδιππίδης Αχαΐας: Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο- ΦΩΤΟ

Ημερίδα
Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφτηκε η ενημερωτική ημερίδα με θέμα «ο δρόμος προς το καλλιμάρμαρο» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.Α.Χ.) Φειδιππίδης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε τη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα τύπου «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δρομέων για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι δρομικών Συλλόγων, μέλη του Συλλόγου και φίλοι δρομείς.
Την συζήτηση άνοιξε ο Αντιπρόεδρος του Φειδιππίδη κ. Νίκος Αργυρόπουλος, Βαλκανιονίκης Μαραθωνίου, Πανελληνιονίκης με τις 99 συμμετοχές στον Μαραθώνιο δρόμο, μεταφέροντας εμπειρίες ζωής και γνώση στους δρομείς. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Κώστας Σερεμέτης καθηγητής φυσικής αγωγής προπονητής κλασσικού αθλητισμού επίπεδου Α διαιτολόγος/διατροφολόγος σύμβουλος αθλητικής διατροφής, μεταφέροντας στους δρομείς διατροφικές συμβουλές πριν & μετά το Μαραθώνιο.
Τέλος την ανάλυση έκλεισε ο καταξιωμένος προπονητής στίβου, καθηγητής φυσικής αγωγής προπονητής κλασσικού αθλητισμού επίπεδου Α, με εξειδίκευση στις μεσαίες-μεγάλες αποστάσεις, κ. Ιωάννης Δαγκόγλου, ο οποίος έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στους δρομείς για την προπόνηση των τελευταίων ημερών και τις μεθόδους αποκατάστασης μετά το πέρας του Μαραθωνίου.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» κ. Αντώνης Κατσίκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους ομιλούντες Νίκο Αργυρόπουλο, Κώστα Σερεμέτη, Γιάννη Δαγκόγλου, και τους συμμετέχοντες για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή τους, ευχήθηκε σε όλους τους δρομείς καλή επιτυχία στον αγώνα και έναν υγιή τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο!
Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας όσων πρόκειται να συμμετάσχουν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους δρομείς στην ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα "Ο Δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο" που διοργανώνει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00, στην Αίθουσα Τύπου «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα.
Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι:
α. Ο καταξιωμένος προπονητής στίβου, με εξειδίκευση στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, κ. Ιωάννης Δαγκόγλου, ο οποίος θα παρουσιάσει στους Μαραθωνοδρόμους στρατηγικές και συμβουλές, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία τις ιδιαιτερότητες της Αυθεντικής Μαραθώνιας διαδρομής από την εκκίνηση στο Μαραθώνα μέχρι τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο
β. Ο Βαλκανιονίκης του Μαραθωνίου και Πανελληνιονίκης στις μεγάλες αποστάσεις κ. Νίκος Αργυρόπουλος, που θα αφηγηθεί χρήσιμες εμπειρίες του - εμπειρίες "ζωής" όπως ο ίδιος τις έχει χαρακτηρίσει - από τους ενενήντα εννέα (99) Μαραθωνίους που έχει συμμετάσχει, με έμφαση στη διαδρομής της Αθήνας, που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στους δρομείς που θα λάβουν μέρος σε λίγες ημέρες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.
γ. Ο διαιτολόγος/διατροφολόγος και σύμβουλος αθλητικής διατροφής κ. Κωνσταντίνος Σερεμέτης, ο οποίος θα παρουσιάσει διατροφικές συμβουλές για την εβδομάδα του αγώνα, κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, αλλά και μετά τον τερματισμό, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή αποκατάσταση των Μαραθωνοδρόμων.
Στο τέλος της ημερίδας θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων.
Πέρας προσέλευσης 18:45
Πέρας ημερίδας 20:45
Είναι η 4η ημερίδα για δρομείς μεγάλων αποστάσεων που διοργανώνει ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» την τελευταία 3ετια, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ενημερώνει τα μέλη τους και τους πατρινούς δρομείς με θέματα, χρήσιμα, για την επιτυχή δοκιμασία του απαιτητικού Μαραθωνίου της Αθήνας
