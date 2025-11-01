Η Μπριζίτ Μακρόν «είναι άντρας»: Πώς ξεκίνησαν οι θεωρίες συνωμοσίας που έγιναν viral

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας απίθανης υπόθεσης – αυτή τη φορά, στις δικαστικές αίθουσες.

Δέκα άτομα κάθισαν στο εδώλιο στο Παρίσι, κατηγορούμενα για διαδικτυακό bullying και διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τη σύζυγο του Εμανουέλ Μακρόν, ύστερα από χρόνια φημών ότι γεννήθηκε άνδρας.

Το σκάνδαλο ακολουθεί τους Μακρόν, Εμανουέλ και Μπριζίτ, εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Από τότε που ο νεαρός τραπεζίτης εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας το 2017, η προσωπική τους ζωή – και κυρίως η μεγάλη διαφορά ηλικίας τους – έγινε βορά σχολίων, καχυποψίας και διαδικτυακής τοξικότητας. Όμως η φήμη ότι η Πρώτη Κυρία είναι στην πραγματικότητα… ο αδελφός της, αποτέλεσε το πιο ακραίο σημείο αυτής της μανίας που ξέφυγε από κάθε όριο.

Για τους ειδικούς, η υπόθεση Μακρόν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια ψευδής είδηση μπορεί να συνδυάσει σεξισμό, ηλικιακές προκαταλήψεις και τρανσφοβία, μετατρέποντας μια γυναίκα πολιτικού σε σύμβολο μίσους. Εμπεριέχει όλα τα συστατικά μιας αποτελεσματικής θεωρίας συνωμοσίας: εμπλέκει αρχηγό κράτους, υπονοεί ψέματα και κρυφές ζωές, και στο τέλος βασίζεται στην προκατάληψη.

Πώς, όμως, μια τέτοια θεωρία συνωμοσίας απέκτησε τέτοια δυναμική στη Γαλλία και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο;

Η αρχή μιας παρανοϊκής αφήγησης

Οι πρώτες φήμες εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο το 2017, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Γαλλίας. Το ζευγάρι, από την αρχή, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον: εκείνος, 39 ετών, ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας. Εκείνη, 63 μια καλλιεργημένη, δυναμική γυναίκα 24 χρόνια μεγαλύτερή του.

Η διαφορά ηλικίας και το γεγονός ότι γνωρίστηκαν όταν ο νεαρός Μακρόν ήταν μαθητής και η Μπριζίτ η καθηγήτριά του, έδωσαν τροφή για σχόλια και κριτικές.

Από αυτό το σημείο ξεκίνησε να υφαίνεται μια εξωφρενική θεωρία: ότι η Μπριζίτ Μακρόν δεν ήταν «πραγματικά» γυναίκα.

Το βίντεο που έγινε viral

Το 2021 σε ακροδεξιό γαλλικό περιοδικό δημοσιεύτηκε άρθρο, το οποίο υπέγραφαν η αυτοαποκαλούμενη ανεξάρτητη δημοσιογράφος Νατάσα Ρεΐ και ο Ξαβιέ Πουσάρ – για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν.

Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2021, η Ρεΐ έδωσε μια τετράωρη συνέντευξη σε κανάλι του YouTube, ισχυριζόμενη ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ – το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού της.

Χρησιμοποιώντας παλιές φωτογραφίες, υποστήριξε ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είχε «ανδρικά χαρακτηριστικά» και ότι δεν ήταν η βιολογική μητέρα των παιδιών της. Μέσα σε 48 ώρες, το βίντεο είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες views και είχε γίνει θέμα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι φήμες είχαν πλέον γίνει κάτι σαν ιός.

Το 2024, η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της Νατάσας Ρεΐ και της Αμαντίν Ρουά, οι οποίες αρχικά καταδικάστηκαν σε πρόστιμα και αποζημιώσεις, αν και στη συνέχεια αθωώθηκαν από το Εφετείο, αναγκάζοντας την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να προσφύγει στο ανώτατο εφετείο.



Πριν ακόμη από τη δημοσίευση του βίντεο, η Ρεΐ είχε προσεγγίσει το ερευνητικό site Mediapart, το οποίο αρνήθηκε να δημοσιεύσει τις «αποκαλύψεις» της λόγω έλλειψης αποδείξεων. Παρ’ όλα αυτά, η θεωρία βρήκε πρόσφορο έδαφος στα ακραία τμήματα του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» και στη γαλλική ακροδεξιά.

Στη συνέχεια, ο πρώην εκδότης του περιοδικού Faits et Documents, Ξαβιέ Πουσάρ, ανέπτυξε μια νέα εκδοχή της θεωρίας: ότι η πραγματική Μπριζίτ Τρονιέ πέθανε νέα και ο αδελφός της, Ζαν-Μισέλ, άλλαξε φύλο, παίρνοντας την ταυτότητά της πριν παντρευτεί τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η μπροστάρισσα ακροδεξιά Κάντα Όουενς

Το αφήγημα αυτό εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ μέσω υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ και έφτασε μέχρι τη συντηρητική influencer και podcaster Κάντας Όουενς, η οποία δήλωσε δημοσίως:

«Θα στοιχημάτιζα την επαγγελματική μου υπόληψη ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα άνδρας».

Η Όουενς μάλιστα υπαινίχθηκε ακόμα ότι η σχέση των Μακρόν «μπορεί να είναι μια ιστορία παιδοφιλίας».



Η Όουενς δημιούργησε ένα βίντεο για το κανάλι της στο YouTube με τον τίτλο: «Είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας άντρας;», στο οποίο αναπαρήγαγε για πρώτη φορά το συκοφαντικό σχόλιο. Η Όουενς το προώθησε στο X, γράφοντας:

«Σταματήστε τα πάντα και δείτε το! Δεν είναι αστείο ή υπερβολή να πούμε ότι, εκτός από τις πολιτικές δολοφονίες, αυτό είναι πιθανώς το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία», σύμφωνα με την Telegraph.

Το 2024, η Μπριζίτ Μακρόν μίλησε για τον προσωπικό αντίκτυπο όλων αυτών των φημών:

«Όλες αυτές οι κατηγορίες είχαν βαθύ αντίκτυπο τόσο σε μένα όσο και στους ανθρώπους γύρω μου. Κάθε φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό, κάποιος το αναφέρει. Δεν υπάρχει σύζυγος αρχηγού κράτους που να μην το έχει ακούσει».

Το φαινόμενο της «transvestigation»

Δημοσίευμα του France 24 κάνει λόγο για ένα ευρύτερο διαδικτυακό ρεύμα γνωστό ως transvestigation - ένα σύνολο ψευδο-ερευνητών που ισχυρίζονται ότι πολλοί διάσημοι είναι κρυφά τρανς.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ Σάντερ βαν ντερ Λίντεν, «οι θεωρίες αυτές ενισχύουν τη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τρέφονται από τη διάθεση ελέγχου και εξέγερσης απέναντι στις ελίτ».

Η Μπριζίτ Μακρόν, μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, παντρεμένη με έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πρόεδρο, έγινε σχεδόν «ιδανικός στόχος».

Η δίκη και το ρίσκο της δικαίωσης

Η Μπριζίτ Μακρόν - έπειτα από μήνες ανεκτικότητας - ο σύζυγός της Εμανουέλ Μακρόν και ο αδελφός της, Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, κινήθηκαν νομικά εναντίον όσων διακίνησαν τη θεωρία - μεταξύ αυτών των Νατάσα Ρεϊ, Αμαντίν Ρουά Ρουά (γνωστή με το ψευδώνυμο Ντελφίν Ζ.), Ξαβιέ Πουσάρ και Κάντα Όουενς.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τομ Κλαρ, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν «επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία» στη δίκη που αναμένεται στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα.

Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, δικάστηκαν τη Δευτέρα (27.10.2025), ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού.

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.ά., είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν κατά του διαφημιστή, γνωστού στα social media με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης.

«Η Γαλλία έχει τη σάτιρα στο DNA της. Η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να δημοσιεύσει φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης, για να τερματιστεί η συζήτηση», θεώρησε σωστό να προσθέσει στην κατάθεσή του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 65χρονος Ζαν-Λυκ Μ., συνταξιούχος επιχειρηματίας και αναπληρωτής δήμαρχος σε χωριό της Σον-ε-Λουάρ, ρωτήθηκε για αναρτήσεις στις οποίες αποκαλούσε την Μπριζίτ Μακρόν «πρώτη ladyboy μας».

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες για παρενόχληση, λέγοντας πως «ποτέ δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη».

Ο Μπερτράν Σ., ιδιοκτήτης γκαλερί τέχνης, αρνήθηκε επίσης την κατηγορία παρενόχλησης, δηλώνοντας ότι κοινοποίησε σχετικά posts επειδή θεωρούσε το θέμα «παγκόσμιο ζήτημα με συνέπειες για τη Γαλλία». Όπως είπε, πίστευε ότι αν αρκετοί άνθρωποι το συζητούσαν, «οι Μακρόν θα αναγκάζονταν να δώσουν απαντήσεις».

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεσή της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκταση του φαινομένου», αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Περιέγραψε ακόμα πώς η μητέρα της πρέπει συνεχώς να προσέχει τι φοράει ή πώς συμπεριφέρεται, φοβούμενη ότι η εικόνα της μπορεί να «παραμορφωθεί» και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, οι δίκες αυτές είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να αποκαταστήσουν τη φήμη της Πρώτης Κυρίας και να στείλουν μήνυμα ότι η συκοφαντία έχει συνέπειες - αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν το ίδιο το ψέμα.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία ταξιδεύει ταχύτατα και ανεξέλεγκτα, τα fake news έχουν εξελιχθεί σε ισχυρό εργαλείο ελέγχου της κοινής γνώμης.

Όπως σημειώνει ο βαν ντερ Λίντεν, «οι πιστοί μιας θεωρίας συνωμοσίας τείνουν να βλέπουν κάθε προσπάθεια διάψευσης ως επιβεβαίωση ότι κάτι κρύβεται».

Ακόμη κι ένα τεστ DNA, αν δημοσιοποιηθεί, θα μπορούσε απλώς να θεωρηθεί «κατασκευασμένο».

Πληροφορίες France 24