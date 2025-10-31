Ντόρα Μακρυγιάννη: «Ήμουν ασφαλίστρια και εν μία νυκτί άλλαξα τη ζωή μου»

Μία εξομολόγηση για τη ριζική αλλαγή στη ζωή της έκανε η Αιγιώτισσα Ντόρα Μακρυγιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς». Η ηθοποιός αποκάλυψε πως πριν ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής, εργαζόταν ως ασφαλίστρια, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της.

«Πριν γίνω ηθοποιός, δούλευα ως ασφαλίστρια στο γραφείο του μπαμπά. Το αγάπησα ως επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω μια ζωή. Ευτυχώς, και ο πατέρας μου το σεβάστηκε. Είναι πολύ παρεξηγημένο επάγγελμα, έχει επικοινωνία με τον κόσμο και νοιάζεσαι για τον πελάτη σου», είπε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η στροφή στην υποκριτική ήρθε απρόσμενα, ύστερα από την προτροπή ενός σκηνοθέτη. «Στην υποκριτική με έσπρωξε να ανέβω ένας σκηνοθέτης με δήλωσε στο έργο χωρίς να το ξέρω. Είδα τη “γλύκα” και, όταν έπαιξα τον ρόλο της Ανουσάκη στα Κόκκινα Φανάρια, εκεί ήρθε το αποκορύφωμα. Ήμασταν sold-out στο Αίγιο, γινόταν χαμός και έλεγα ότι δεν θέλω να πάω την άλλη μέρα στο γραφείο, θέλω να ξαναπαίξω. Εκεί είπα ότι κάτι γίνεται», αποκάλυψε.

Η απόφασή της να εγκαταλείψει τη σταθερή δουλειά της και να κυνηγήσει το όνειρό της πάρθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μία νύχτα. «Την απόφαση να αλλάξω ζωή και να έρθω στην Αθήνα την πήρα εν μία νυκτί. Γύριζα με μία βαλίτσα και έμενα όπου έβρισκα. Έδωσα εξετάσεις σε όποια σχολή έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα περάσω στο Εθνικό.

Επί μία βδομάδα έδινα εξετάσεις, ούτε που θυμάμαι τι μονολόγους έλεγα. Ήταν ένας σίφουνας όλο αυτό που έγινε», είπε.