Ο Nταμιάνο των Maneskin αρραβωνιάστηκε με τη Ντόβ Κάμερον

Ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της διεθνούς μουσικής σκηνής έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς όπως αναφέρει το ΤMZ, ο Νταμιάνο Νταβίντ, ο frontman των Maneskin, και η Ντόβ Κάμερον αρραβωνιάστηκαν.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάνει βόλτα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με τη διάσημη ηθοποιό και τραγουδίστρια της Disney να φορά στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με μεγάλο διαμάντι, μια ένδειξη πως ο Νταμιάνο Νταβίντ της έχει κάνει πρόταση γάμου. Η 28χρονη και ο 25χρονος εμφανίστηκαν έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο φαίνεται ότι… προδόθηκαν.

Οι δυο καλλιτέχνες, που πρόσφατα γιόρτασαν δύο χρόνια σχέσης, έγιναν ζευγάρι-σύμβολο για τη νέα γενιά, με τους θαυμαστές τους να σχολιάζουν στα social media πως πρόκειται για «το πιο ερωτευμένο ζευγάρι της χρονιάς».

Υπενθυμίζεται πως η Κάμερον και ο Νταμιάνο είχαν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους τον Φεβρουάριο του 2024, όταν έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του Clive Davis.

Στο παρελθόν, η νεαρή ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά Liv and Maddie, Ράιαν ΜακΆρταν, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 2013 έως το 2016.