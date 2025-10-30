Να μ’ αγαπάς: Η Νικαίτη προτείνει ανακωχή στη Σοφία

Εξελίξεις και αμέτρητα μυστικά στο επόμενο επεισόδιο της σειράς του Alpha Να μ’ αγαπάς που θα προβληθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους. Ο Λευτέρης απελευθερώνεται ενώ η Άννα αρνείται να παντρευτεί τον Ορφέα.

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 20: Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους. Η Σοφία ξεσπά στην Άννα για την «ευσπλαχνία» της απέναντι στον Μάκη, υποδαυλίζοντας εκβιαστικά την άνευ όρων υπακοή της στον αυριανό γάμο. Ο Μάκης πιέζει τον Χάρη να βγει στην αντεπίθεση διεκδικώντας τον Όμιλο από τον αδελφό του. Ο Λευτέρης απελευθερώνεται, ενώ η Νικαίτη προτείνει προσωρινή ανακωχή στην Σοφία, με κοινό στόχο να ξεφορτωθούν τα δίδυμα. Ο Ορφέας παραμένει ανήσυχος μέχρι να μάθει την τελική απόφαση του Άγγελου για το ντιλ εξαγοράς. Στην αίθουσα του δημαρχείου, η Άννα αιφνιδιάζει τους πάντες με την απροειδοποίητη άρνησή της να παντρευτεί τον Ορφέα.