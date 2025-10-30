Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα

Ανάμεσά τους και ο Θέμης Μουμουλίδης, γνώριμος της Πάτρας, καθώς στο παρελθόν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών
Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το επιστημονικό του συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα.
Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα.
Ανάμεσά τους και ο Θέμης Μουμουλίδης, γνώριμος της Πάτρας, καθώς στο παρελθόν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών και η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ η οποία είχε υπηρετήσει και στην Πάτρα.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών.
Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.
Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή.
Αναλυτικά όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα έχει στόχο την επεξεργασία και προώθηση προοδευτικών πολιτικών και δράσεων για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή. Υποστηρίζει την ανάγκη για ευρύτερες συγκλίσεις των δημοκρατικών και κυρίως προοδευτικών δυνάμεων γύρω από συγκροτημένες πολιτικές για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, την προάσπιση δημοκρατικών αξιών και την ενίσχυση του διεθνούς, ευρωπαικού και περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας.
Οι στόχοι του Ινστιτούτου αποτυπώνονται και στο μήνυμα και λογότυπό του μέσα από τα σύμβολα της ισότητας, του κίονα και την εναλλαγή συγκεκριμένων λέξεων που νοηματοδοτούν τους στόχους του.
