Επισκέψεις μαθητών στην έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη»

Στην έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» (9-31 Οκτωβρίου 2025) που συνδιοργανώνουν η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συνεργασία της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών Welcome to Up 2025 στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι), πραγματοποιήθηκαν πρωινές επισκέψεις από μαθητές σχολείων και νηπιαγωγείων με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους.

Ενδεικτικά την Τρίτη 21 Οκτωβρίου την έκθεση επισκέφτηκε το 31ο Νηπιαγωγείο Πατρών και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον εσωτερικό αλλά και στον προαύλιο χώρο, έμαθαν για την ιστορία του κτιρίου της Βίλα Κόλλα, ξεναγήθηκαν στην έκθεση, ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματα και τις επιμέρους ενότητες και ενημερώθηκαν σχετικά με το προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Στην έκθεση ζωντάνεψε η σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα και τη λαϊκή της παράδοση, υπογραμμίστηκε η πατρινή καταγωγή του Καραγκιόζη, της εμβληματικής φιγούρας της ελληνικής σάτιρας και παράλληλα αναδείχτηκε η συμβολή της πόλης στην εξέλιξη της λαϊκής θεατρικής τέχνης.

Η έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» απλώθηκε και στους δύο ορόφους της Βίλα Κόλλα, που αποδείχτηκε απόλυτα ταιριαστός χώρος για τη φιλοξενία της.

Περιλάμβανε φιγούρες κατασκευασμένες από διάφορα υλικά (χαρτόνι, σκαλιστό δέρμα, ζελατίνα), ρεκλάμες, βιβλία με έργα καραγκιοζοπαιχτών, έργα ζωγραφικής και χαρακτικής, από τη μεγάλη δωρεά της Μαίρης & Τάκη Τσονάκα το 2013, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών. Στην έκθεση εκτέθηκαν επίσης έργα της παραγωγής «Πάτρα, Γενέτειρα του Καραγκιόζη» του Δήμου Πατρέων, που οργανώθηκε το 1998 στις αίθουσες Hansen του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου- με σκηνικά και φιλοτεχνημένες προσωπογραφίες Πατρινών καραγκιοζοπαιχτών από τον Κώστα Μακρή. Η εκθεσιακή ενότητα συμπληρώθηκε με το σπάνιο ημερολόγιο της Pirelli του 1970-με έξι αναπαραγωγές έργων του Παναγιώτη Μιχόπουλου και του Ευγένιου Σπαθάρη-, καθώς και τις εκδόσεις του «Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών» και του «Διαγωνιστικού Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου Σκιών» του Δήμου Πατρέων που διεξάγονταν παλαιότερα. Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Αργυροπούλου, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννα Παναγοπούλου.

Οι πρωινές επισκέψεις των σχολείων στην έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» που ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα της έκθεσης (ώρες λειτουργίας για το κοινό: 17.00-20.00), πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων και τη Δημοτική Πινακοθήκη.