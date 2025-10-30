Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ»

«Δεν είναι η πρώτη, ούτε δυστυχώς η τελευταία φορά, που το υπουργείο Υγείας επισπεύδει νομοσχέδιο με παραπειστικό τίτλο» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με το ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», γιατί μόνο αυτό δεν είναι.

Ο Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στην ομιλία του στην Ολομέλεια ως εισηγητής τόνισε τα εξής:

-Δεν είναι η πρώτη, ούτε δυστυχώς η τελευταία φορά, που το υπουργείο Υγείας επισπεύδει νομοσχέδιο με παραπειστικό τίτλο, καθώς το παρόν σχέδιο νόμου των 112 άρθρων ούτε τη δημόσια υγεία ενισχύει ούτε τις υπηρεσίες υγείας αναβαθμίζει.

-Αντιθέτως, το νομοσχέδιο σαρώνει κατά τρόπο ισοπεδωτικό ετερόκλητες μεταξύ τους διατάξεις, οι περισσότερες των οποίων είναι φωτογραφικές και ρουσφέτια για εξυπηρέτηση κομματικών και προσωπικών μικροσυμφερόντων.

-Το σχέδιο νόμου συνεχίζει τη συστηματική ιδιωτικοποίηση του ελληνικού συστήματος υγείας.

-Δεν ενισχύει το ΕΣΥ, αλλά αντιθέτως επεκτείνει την υποβάθμισή του και την απαξίωσή του.

-Μετακυλίει νέα κόστη στους ασθενείς επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, δημιουργώντας νέα οικονομικά εμπόδια πρόσβασης και εμβαθύνοντας τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς στην υγεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αντίθετος με τα αποτυχημένα νεοφιλελεύθερα μέτρα εμπορευματοποίησης του δημόσιου αγαθού της υγείας και έχει τεκμηριωμένα προτείνει την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας τουλάχιστον ως τον ενωσιακό μέσο όρο (7,3% του ΑΕΠ, 2024) και την οριστική αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του ΕΣΥ με επικαιροποίηση των οργανισμών όλων των δομών του δημόσιου συστήματος και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων που θα προκύψουν.