Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδιοργανώνει το AGROWN 2025 στο Αγρίνιο

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2025, στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της εκπαίδευσης και της αγοράς.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη σύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας με την κοινωνία και την παραγωγή, συνδιοργανώνει το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο & Έκθεση AGROWN 2025, με θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της εκπαίδευσης και της αγοράς.

Το AGROWN 2025 φέρνει στο προσκήνιο τη νέα εποχή της αγροδιατροφής, με έμφαση στους νέους ανθρώπους, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Ως ιδρυματικός συνδιοργανωτής και επιστημονικός συνεργάτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος του συνεδρίου, μέσα από τα Τμήματα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στόχος είναι η ανάδειξη της σύνδεσης εκπαίδευσης – έρευνας – παραγωγής, μέσω εργαστηρίων (workshops), παρουσιάσεων και θεματικών συνεδριών που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροδιατροφή.

Ένα συνέδριο γνώσης και συνεργασίας

Το AGROWN 2025 αποτελεί σημείο συνάντησης για όσους σχεδιάζουν το αύριο της αγροδιατροφής — πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς, επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες.

Με κεντρικούς θεματικούς άξονες την εκπαίδευση, την καινοτομία, την αειφορία και την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη γνώση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα στο: www.agrown.gr/program

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους ομιλητές εδώ: https://agrown.gr/program/

Το AGROWN 2025 διοργανώνεται από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς «Πελοπόννησος» και «Συνείδηση», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την ΠΕΔ, και τον Δήμο Αγρινίου. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.