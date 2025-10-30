Πάτρα: Οι Κρήτες τιμούν την 159η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» και ο Σύλλογος Κρητών Φοιτητών Πάτρας «Ο Ψηλορείτης», γιορτάζοντας την 159η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου ( 8 Νοεμβρίου 1866 ) προγραμμάτισαν για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2024, 09.30 π. μ., επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, υπέρ των πεσόντων στο Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Μετά την εκκλησία θα προσφερθούν καφές και τσικουδιά στην αίθουσα του Συλλόγου, Δοϊράνης 11 και Αγίας Σοφίας.