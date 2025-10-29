ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ιωάννης - Ελευθέριος Κατσιμπρής με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο γιατρός, Ιωάννης - Ελευθέριος Κατσιμπρής. συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Ο κ. Ιωάννης - Ελευθέριος Κατσιμπρής είναι χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και Διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Επίσης, είναι επιστημονικά υπεύθυνος Οφθαλμολογικής της Μονάδας ΤΡΙΓΚΑΣ HEALTH.

Υπηρετώντας πιστά επί χρόνια την παράταξη, ο κ. Ιωάννης - Ελευθέριος Κατσιμπρής αιτιολογεί την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη Κατσιμπρής με την ακόλουθη δήλωση:

«Ως ενεργό μέλος της μεγάλης φιλελεύθερης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, με την υποψηφιότητά μου στηρίξω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Αντώνης Κουνάβης, όπως έχει ήδη αποδείξει με το έργο του, διαθέτει όραμα, εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, συνεργατικό πνεύμα και προσήλωση στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.

Η Αχαΐα χρειάζεται μια ΔΕΕΠ δυναμική, εξωστρεφή και κοντά στους πολίτες και είμαι απολύτως βέβαιος πως ο Αντώνης Κουνάβης μπορεί να εγγυηθεί ακριβώς αυτό: μια Νέα Δημοκρατία ενωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική σε κάθε γωνιά του νομού μας.

Επομένως, με πίστη στις αρχές της παράταξης και με στόχο την πρόοδο του τόπου μας, στηρίζω ξεκάθαρα τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας»".