Επιστροφή ενοικίου: Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με «το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση» όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τους άγαμους, το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 20.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ,

Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 28.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ανέρχεται έως στα 140.000 ευρώ,

Για ζευγάρι με 1 παιδί το ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται έως 32.000 ευρώ και το όριο στην αξία της ακίνητης περιουσία είναι στα 160.000 ευρώ.

Για ζευγάρι με 2 παιδιά, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 36.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι έως 180.000 ευρώ.

Για κάθε επιπρόσθετο ανήλικο το ποσό του εισοδήματος είναι επιπλέον 4.000 ευρώ και αναλογική προσαύξηση γίνεται και σε ακίνητη περιουσία.

Τα ποσά και ο τρόπος καταβολής

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό αφορά στην κύρια κατοικία και στην φοιτητική. Δηλαδή:

για την κύρια κατοικία οι δικαιούχοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί

για την φοιτητική κατοικία θα δοθεί ποσό ύψους έως 800 ευρώ.

Οι καταβολές θα γίνουν χωρίς υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους καθώς η άντληση των στοιχείων από μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις θα γίνει αυτόματα.

Σε κάθε περίπτωση η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί αλλά και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.