Στη Ροδοδάφνη ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε.Συμπολιτείας “Δημήτρης Καλογερόπουλος” στη Ροδοδάφνη, από τις 09:30 έως τις 12:30.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, λατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης θα υποδέχεται πολίτες, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους ζητήματα και προβλήματα που αφορούν την περιοχή. Παρόντες θα είναι επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών και ΚΕΠ, κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Κώστας Βούλγαρης καθώς και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Δ.Ε.Συμπολιτείας.
Οι δημότες που επιθυμούν να θέσουν ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Δήμου ή να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις, μπορούν να προσέλθουν στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
