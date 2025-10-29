Παραδόθηκαν δύο απινιδωτές στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστών Αχαΐας από την Π.Ε. Αχαΐας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της Περιφέρειας για βελτίωση των υποδομών ασφάλειας στους χώρους άθλησης και γενικότερα της τουριστικής ανάπτυξης του τομέα του αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η υγεία και η ασφάλεια των αθλούμενων μέσα στα γυμναστήρια είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Π.Ε. Αχαΐας. Για το λόγο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο παρέδωσαν δύο αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED) στα μέλη του Δ.Σ. Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας (ΣΙΓΑΧ).

“Στόχος μας είναι η υγεία των αθλητών και η ενίσχυση του έργου των γυμναστών της Αχαΐας. Οι απινιδωτές αποτελούν σωτήριο εργαλείο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που υπάρχουν και να δίνουμε λύσεις προς όφελος της κοινωνίας μας”, δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, προσθέτοντας ότι όταν υπάρχει κοινό όραμα, μπορούμε να πετυχαίνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών της Περιφέρειας για βελτίωση των υποδομών ασφάλειας στους χώρους άθλησης και γενικότερα της τουριστικής ανάπτυξης του τομέα του αθλητισμού.

«Η πράξη αυτή ενισχύει την εικόνα της Περιφέρειάς μας ως τουριστικού προορισμού πουν επενδύει στην ασφάλεια και στην υγεία πολιτών και των επισκεπτών» πρόσθεσε ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος για την ασφάλεια στα γυμναστήρια και τη δυνατότητα κοινών δράσεων με την Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας. Τέλος, συζητήθηκε και η δυνατότητα εγκατάστασης της νέας εφαρμογής για κινητά που σώζει ζωές “I save lifes” και στην Αχαΐα.