28η Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα: Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ των εκδηλώσεων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση τιμήθηκε και φέτος στην Πάτρα η εθνική επέτειος της 28η Οκτωβρίου.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και πολίτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1940 και στο «Όχι» που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας.

Η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών, με νέους και νέες να παρελαύνουν με υπερηφάνεια, κρατώντας ζωντανή την αξία της ελευθερίας, της ενότητας και της συλλογικής μνήμης. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, αλλά και βαθιά συμβολική, καθώς η Πάτρα αγκάλιασε για μια ακόμη χρονιά τη σημασία της ημέρας, τιμώντας την ιστορική της συνέχεια και τα ιδανικά που εξακολουθούν να μας εμπνέουν.

Οι φωτογραφίες είναι του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου