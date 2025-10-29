Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ταμίλα Κουλιέβα: «Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα, ως πείραμα»

Ταμίλα Κουλιέβα: «Έχω ρωτήσει το ChatGPT...

Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Απόρρητο» που σκηνοθετεί και παίζει, η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επίδραση που έχει στον άνθρωπο.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, ενώ το θέμα της παράστασης διαπραγματεύεται μία ιστορία στο όχι και τόσο μακρινό 2028, θεωρεί το θέμα της την επόμενη χρονιά θα είναι παλιό. «Παρ’ όλο που η παράσταση διαδραματίζεται το 2028, του χρόνου θα είναι παλιομοδίτικη», είπε.

Στη συνέχεια, η Ταμίλα Κουλίεβα διηγήθηκε ένα διάλογο που είχε με το ChatGTP.«Έτυχε ζητώντας μία πληροφορία από το ChatGTP, έπρεπε να το διορθώσω, γιατί δεν έλεγε σωστές πληροφορίες και μου ζήτησε και συγγνώμη. Ήταν ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου». 

«Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα, ως πείραμα», κατέληξε η Ταμίλα Κουλίεβα. 

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ταμίλα Κουλίεβα Ηθοποιός ChatGPT

Spotlight