Αλβανία: Έγκυος σε 83 παιδιά η AI υπουργός του Έντι Ράμα!

Η Αλβανία έκανε αίσθηση τον Μάιο του 2025, όταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε τον διορισμό της Ντιέλα, της πρώτης υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.

Το όνομά της, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, επιλέχθηκε ως σύμβολο διαφάνειας και ανανέωσης στη δημόσια διοίκηση.

Η Ντιέλα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες της χώρας. Τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και τη σύνδεση πολιτικής και οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τον Ράμα, ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει αμερόληπτες αποφάσεις μέσω αλγοριθμικής αξιολόγησης δεδομένων, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Η «εγκυμοσύνη» της Ντιέλα και τα 83 ψηφιακά τέκνα

Τώρα, ο Ράμα ανακοίνωσε ότι η υπουργός του είναι... «έγκυος». Όχι βέβαια με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με 83 ψηφιακά «παιδιά» — εξειδικευμένους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης που θα στηρίζουν τα 83 μέλη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στο κοινοβούλιο.

Κάθε βοηθός λειτουργεί ως επέκταση της Ντιέλα, συλλέγοντας δεδομένα από τις συνεδριάσεις, αναλύοντας τις τοποθετήσεις των βουλευτών και συντάσσοντας αναφορές για τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το σύστημα λειτουργεί δικτυακά, με όλες τις υπομονάδες συνδεδεμένες στην κεντρική «μητέρα» – την ίδια τη Ντιέλα – που μαθαίνει και εξελίσσεται συνεχώς.

Η «ψηφιακή εγκυμοσύνη» της Ντιέλα έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Ειδικοί στην τεχνολογία βλέπουν στο εγχείρημα μια τολμηρή προσπάθεια εκσυγχρονισμού ενός κράτους που επί δεκαετίες ταλανίζεται από διαφθορά. Άλλοι, όμως, προειδοποιούν για ζητήματα λογοδοσίας και ηθικής ευθύνης: ποιος φέρει την ευθύνη εάν η Ντιέλα ή ένα από τα «παιδιά» της λάβει λανθασμένη απόφαση;

Πέρα από τα τεχνολογικά ερωτήματα, τίθεται και ένα φιλοσοφικό: μπορεί μια μηχανή να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στη διακυβέρνηση; Και πώς θα διατηρηθούν οι συναισθηματικές και ηθικές διαστάσεις της πολιτικής ηγεσίας σε μια εποχή όπου τα κράτη αρχίζουν να κυβερνώνται από αλγορίθμους;