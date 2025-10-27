Κορινθιακός Κόλπος: Στο μικροσκόπιο των σεισμολόγων- Τι λέει ο Γ. Παπαδόπουλος

Το 11ο Συνέδριο SafeGreece για τις «Νέες Τεχνολογίες στην Πολιτική Προστασία» (Safe Heraklion 2025) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο της Κρήτης και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον «ευαίσθητο» Κορινθιακό και τους σεισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όπως είπε ο καθηγητής σεισμολογίας: «Υπήρξαν εκτιμήσεις για την αναμενόμενη σεισμικότητα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας που έχουν υψηλό σεισμικό δυναμικό. Μάλιστα, έγινε μια σημαντική ανακοίνωση μελέτης από την Δρ. Ιωάννα Τριανταφύλλου, τον καθηγητής Αντρέι Κίκο και εμένα για την περιοχή του Κορινθιακού».

Και συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος: «Προσεγγίσαμε με όρους πιθανοτήτων ποιες είναι οι αναμενόμενες σεισμικές δονήσεις στον Κορινθιακό. Ο τελευταίος ισχυρός σεισμός που είχαμε στον Κορινθιακό κόλπο ήταν στο Αίγιο, το 1995 με μέγεθος 6.2 ρίχτερ. Η μελέτη μας έδειξε ότι με υψηλή πιθανότητα οι σεισμοί στην περιοχή επαναλαμβάνονται κάθε 35 χρόνια. Άρα έχουμε ήδη αγγίξει τα 30-31 χρόνια και με υψηλή πιθανότητα πλησιάζει ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε την εμπειρία ενός ακόμα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στο ανατολικό ή το δυτικό τμήμα, κάτι που ήδη ερευνούμε.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε».